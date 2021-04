Woningcorporaties gaan de komende jaren in Amersfoort meer sociale huurwoningen bouwen. In plaats van minstens driehonderd per jaar, komen er tot 2030 minstens 320 goedkope huizen bij in de stad.

Dat hebben corporaties De Alliantie, Portaal en Omnia afgesproken met de gemeente. De nieuwe huizen worden ook duurzamer dan tot nog toe, door bijvoorbeeld het gebruik van groene energie. Tijdens de bouw worden de woningen dusdanig geïsoleerd, dat in de wintermaanden minder gestookt hoeft te worden.

Het is niet voor het eerst dat de gemeente dit soort afspraken maakt met de drie corporaties die in de stad actief zijn. Twee jaar geleden werd ook al een overeenkomst gesloten met doelen waaraan de woningbouwverenigingen zich moesten houden. Die afspraken zijn nodig omdat de druk op de sociale huizenmarkt in Amersfoort enorm is. Er zijn te weinig woningen om aan de groeiende vraag te voldoen, waardoor mensen soms negen jaar moeten wachten voordat ze een huis vinden.

In het akkoord voor de komende negen jaar wordt ook gedacht aan jongeren die uit een opvanginstelling komen. Voor hen wordt 5 procent van het vrijkomende woningaanbod gereserveerd, en deze huizen kosten maximaal 450 euro in de maand. Ook voor andere kwetsbare groepen zetten gemeente en corporaties zich de komende jaren "vol in", aldus verantwoordelijk wethouder Menno Tigelaar (ChristenUnie) in een brief aan de gemeenteraad, maar daar zijn geen aantallen of percentages aan gehangen.

De zogenoemde prestatie-afspraken worden komende dinsdag besproken in een gemeenteraadsvergadering. Ook wordt er gekeken of 320 woningen per jaar voldoende zijn om genoeg woningzoekenden van een huis te voorzien.