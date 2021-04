Haantjesdag Woudenberg wordt verplaatst naar zaterdag 31 juli. Op basis van de coronamaatregelen en de cijfers hebben de organisatie en de gemeente besloten dat 12 juni te vroeg is voor een grote braderie.

Vorig jaar ging Haantjesdag niet door, maar dit jaar gaat voorzitter Agnès Peters er met nieuwe moed tegenaan. "Wel realiseren we ons dat er op zaterdag 31 juli veel Woudenbergers op vakantie zijn", aldus Peters. "Maar vanwege het doorschuiven van veel andere evenementen naar de maand september lukt het ons als bestuur niet Haantjesdag daarheen te verplaatsen."

In verband met alle coronabeperkingen voert het bestuur van Haantjesdag regelmatig overleg met de gemeente of deze lokale feestdag wel of niet gehouden gaat worden. Zo is bijvoorbeeld de maatregel om de kramen maar aan één kant van de markt te plaatsen een optie.

Haantjesdag is sinds 1986 een traditie in Woudenberg. De naam is afgeleid van het gemeentewapen met drie hanen. Op Haantjesdag zijn de twee winkelstraten afgesloten en is er een braderie. Ook wordt elk jaar de 'Haan van het jaar' uitgekozen. Dit is een eretitel die wordt gegeven aan een persoon of instelling die zich heeft ingezet om een positieve bijdrage te leveren aan de Woudenbergse gemeenschap. De komende weken kunnen mensen en instellingen zich hiervoor aanmelden.