In een fietsenberging bij basisschool de Hobbitstee aan de Aartseveen in Eemnes is in de nacht van dinsdag op woensdag brand uitgebroken.

Het vuur brak rond 3.15 uur uit. Bij aankomst van de brandweer stond de houten berging volledig in brand. De berging is van de kinderopvang die zich in hetzelfde gebouw bevindt.

De brandweer wist 25 kliko's die tegen de schuur stonden, veilig te stellen. Vijf andere kliko's zijn uitgebrand. Ook gingen meerdere kinderfietsen en buitenspeelgoed van de buitenschoolse opvang in vlammen op.

De politie gaat de camerabeelden van de school bekijken en onderzoekt of er mogelijk sprake was van brandstichting. Op de beelden zou te zien zijn dat er vuurwerk tussen de kliko's wordt gegooid, waarna er brand ontstond die vervolgens oversloeg op de berging.