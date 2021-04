Een sloopauto is in de nacht van maandag op dinsdag in brand gestoken op de Wesselseweg nabij Kootwijkerbroek. Het voertuig brandde volledig uit.

De brandweer was snel ter plaatse. De brand was snel onder controle, maar het voertuig was niet meer te redden.

Ook een deel van het asfalt raakte beschadigd.