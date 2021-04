Tijdens renovatiewerkzaamheden op begraafplaats Oud-Leusden aan de Vlooswijkseweg in Leusden is asbest in de grond aangetroffen. Het onderzochte materiaal bevat hechtgebonden asbest, meldt het college van burgemeester en wethouders van Leusden maandag.

Voor de restauratie van de monumentale muur bij de begraafplaats is ook de beplanting, die schade aan de muur veroorzaakte, verwijderd.

Omdat de begraafplaats een archeologisch rijksmonument is, moest de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed toestemming verlenen voor de werkzaamheden. Bij het graven van sleuven langs delen van de muur om te kijken hoe het met de fundering van de muur was gesteld, werd asbesthoudend materiaal aangetroffen.

Volgens het college komt de hoeveelheid asbest niet boven de saneringswaarde uit, waardoor er op grond van de bodemwetgeving geen saneringsplicht geldt, zolang de grond niet meer wordt beroerd.

"Vanwege de geplande herbeplanting is dat wel het geval. Daarom is er een structurele oplossing nodig om gezondheidsrisico's te vermijden en te voorkomen dat er in de toekomst op deze locatie nog meer asbesthoudend materiaal aan de oppervlakte komt", aldus het college.

Het saneren vereist een speciale aanpak om het asbest gelijktijdig te scheiden van overige vondsten en waarmee op een uiterst respectvolle manier wordt omgegaan met menselijke overblijfselen. Het college van Leusden heeft ingestemd deze opdracht voor sanering te laten uitvoeren voor het daarvoor benodigde budget.