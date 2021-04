Een graf op de rooms-katholieke begraafplaats aan de Utrechtseweg in Amersfoort is besmeurd met graffiti. Er is onder meer het woord 'homo' op geklad.

Op Facebook circuleert een foto van de bekladding. Een Amersfoortse hoopt dat haar bericht massaal wordt gedeeld, in de hoop dat zo de daders worden opgespoord.

Het bericht is inmiddels dertienduizend keer gedeeld. Mensen die meer over de bekladding weten, kunnen contact opnemen met de vrouw.