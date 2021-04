Een politieauto die met hoge snelheid onderweg was naar een melding in Amersfoort is zaterdagmiddag rond 15.30 uur hard in botsing gekomen met een personenvoertuig.

De aanrijding vond plaats op de kruising van de Amsterdamseweg met de Mijnbouwweg, een afslag naar bedrijventerrein Isselt.

Voor zover bekend vielen er geen gewonden.