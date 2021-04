Een meisje (17) uit Soest heeft vorig jaar december bijna zeven uur in coma gelegen, nadat zij en een vriendin door twee jongens waren gedrogeerd met de drug GHB. Dit gebeurde tijdens een date, waarna de daders haar samen met het andere meisje bewusteloos op straat achterlieten, zo bevestigt de politie vrijdag.

De daad vond plaats op 11 december, maar werd deze week in het Utrechtse opsporingsprogramma Bureau Hengeveld door de politie naar buiten gebracht. Beide daders zijn nog spoorloos. Volgens de politie zijn de jongens van Marokkaanse komaf en noemden ze zich Bilal en Amin.



Ruim twee uur nadat de date had plaatsgevonden, vond een voorbijganger de twee meisjes bewusteloos onder een jas. Zij lagen op het parkeerterrein van de Johanneskerk aan de Dorpsstreek/Willaertstraat in Soest.

De slachtoffers werden met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een van de meisjes ontwaakte pas iets minder dan zeven uur later uit haar coma. Het andere meisje ontwaakte sneller.