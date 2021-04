Een busje en een vrachtwagen zijn vrijdagochtend met elkaar in botsing gekomen in Kootwijkerbroek. De schade was groot, maar niemand raakte gewond.

Het ongeluk gebeurde aan het eind van de ochtend op de Garderbroekerweg. Het Volkswagen-busje raakte flink beschadigd en moest worden weggesleept.

De politie was aanwezig om te helpen bij het invullen van de schadeformulieren. De vrachtwagen kon na afloop op eigen kracht verder rijden.