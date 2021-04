Na ruim twintig jaar zijn er weer stokstaartjes geboren in DierenPark Amersfoort. Drie baby's zijn ter wereld gekomen.

Een bijzonder moment, want een stokstaartgeboorte is lang niet vanzelfsprekend, legt dierenverzorger Marc Belt uit. "Voordat stokstaarten een liefdeskoppel vormen, moeten zij elkaar heel leuk vinden. Na twee decennia is er een match tussen een mannetje en een vrouwtje en dat resulteert nu in een drietal jongen waar het heel goed mee gaat."

Een zwangerschap duurt bij de dieren ruim twee maanden. "Bij de geboorte zijn de jongen eerst nog blind, doof en kaal. Na ongeveer tien dagen gaan hun ogen en oren open en verkennen zij de wereld. Als moeder op zoek gaat naar voedsel, babysit de rest van de groep. Het zijn heel zorgzame dieren", zegt Belt.

De geboorte van deze drie stokstaartjes stemt hem hoopvol. "Er hangt liefde in de lucht, dus misschien kunnen wij binnenkort meer geboortes verwachten. Hopelijk mag het park op 11 mei weer de poorten openen en kunnen de bezoekers op kraamvisite komen in DierenPark Amersfoort."