Het Openbaar Ministerie (OM) heeft werkstraffen van 150 uur en 100 uur geëist tegen drie minderjarige straatrovers uit Leusden. Ook eiste de officier van justitie jeugddetentie tegen twee van de verdachten.

Het drietal, van wie er twee zestien jaar zijn en één zeventien, sloeg op meerdere plaatsen toe in Amersfoort en Leusden. Ze bedreigden in juli vorig jaar een voorbijganger op de Zonnehof in Amersfoort. Een van de daders zou een pistool bij zich hebben gedragen. In mei stal hij van een slachtoffer op de Nieuwlandsedreef in Amersfoort kleding, schoenen, een bodywarmer en AirPods.

De zeventienjarige Leusdenaar beroofde in juni een persoon op De Meent in Leusden. Hem staat de zwaarste straf te wachten. Het OM eiste niet alleen een werkstraf van 150 uur en een gevangenisstraf van drie maanden, maar ook intensieve begeleiding.

De uitspraak volgt op 4 mei.