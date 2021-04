Een scooterrijder is woensdagochtend bij een ongeval op de Maanlander in Amersfoort gewond geraakt. De bestuurder van de scooter botste op een stilstaande vrachtwagen.

Het ongeluk gebeurde rond 9.00 uur. De vrachtwagen stond stil om vervolgens achteruit de inrit van het naastgelegen bedrijf in te kunnen rijden toen de scooterrijder op het voertuig botste. Ze raakte daarbij gewond en is nadat ze was gestabiliseerd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De weg werd tijdelijk afgesloten en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.