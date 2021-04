De politie heeft een twintigjarige man uit Amersfoort aangehouden voor een gewelddadige straatroof die plaatsvond in december. Een negentienjarig slachtoffer werd op de Dorresteinsesteeg in Amersfoort onder dreiging van een mes van zijn spullen beroofd.

Het slachtoffer reed op 15 december rond 22.00 uur met een andere persoon op een scooter door de straat toen hij werd tegengehouden door twee mannen. De bijrijder kon vluchten, maar de bestuurder wist niet te ontkomen en moest onder dreiging van een steekwapen zijn spullen en zijn pinpas met pincode afstaan.

De daders haalden nog voordat het slachtoffer de bank kon inlichten een geldbedrag van zijn rekening. Om hoeveel geld het gaat, is niet bekend. Na onderzoek van de politie kwam de twintigjarige dader in beeld. Hij is maandag aangehouden en zit nog vast voor verhoor.

De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte.