Dinsdag rond 11.45 uur is brand uitgebroken op een militair oefenterrein in Leusden. De brandweer schaalde snel op en was met tientallen voertuigen aanwezig. Een woordvoerder van Veiligheidsregio Utrecht meldt dat de brandweer de brand na twee uur blussen onder controle had en het sein brand meester heeft gegeven.

De korpsen van onder meer Zeist, IJsselstein en Bilthoven werden met spoed opgeroepen om bij te springen. Er zal nog zeker een uur worden nageblust op de Leusderheide.

In de Leusderheide woedt vaker een natuurbrand. In juni vorig jaar werd een gebied van 200 bij 50 meter getroffen. In 2019 ging 3 hectare aan heide met kleine struiken en jonge bomen verloren.