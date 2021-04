De officiële oplevering van het Farel College aan de Paladijnenweg in Amersfoort is dinsdag gevierd. Op een groot deel van de school is een extra verdieping gebouwd met lokalen en studieruimtes. Ook is er een nieuwe tribunetrap gerealiseerd die de begane grond met de eerste verdieping verbindt.

Rector Thijs Jan van der Leij is blij met het nieuwe deel van de school. "Het benadrukt het open karakter van onze school. Door de nieuwe situatie ontstaat er meer lichtval door de ramen en lichtstraten. De aangebrachte brede tribunetrap, biedt leerlingen volop gelegenheid zich te ontspannen."

Na ruim tien maanden verbouwen is de nieuwe verdieping van het Farel College afgerond, afgezien van de laatste werkzaamheden als het stofferen van de zogeheten treinzitjes in de studieruimtes en het aanbrengen van trapleuningen. Met de nieuwbouw is tevens een groot deel van de noodgebouwen op het plein overbodig geworden.

Omdat keuzewerktijd een belangrijke rol speelt in het onderwijs van het Farel College, ontstaat er door de nieuwe leer- en werkplekken voor leerlingen en docenten meer ruimte voor zelfstandig en vakoverstijgend leren en werken. Daarbij maken hoge treinzitjes het mogelijk voor leerlingen om zich terug te kunnen trekken in de grotere studieruimte. Een bijkomend voordeel is, dat de open leercabines zeer geschikt zijn voor studie of overleg.

Binnenkort wordt het meubilair geleverd en is de verwachting dat het nieuwe deel van de school nog voor de zomervakantie in gebruik genomen kan worden door leerlingen en docenten. Later dit jaar vindt een feestelijke opening plaats, als de coronamaatregelen zijn versoepeld.