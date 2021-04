In het Meander Medisch Centrum in Amersfoort is deze maand begonnen met de bouw van een centrum voor oncologische zorg. Borstkankerpatiënten kunnen daar straks terecht voor hun hele zorgtraject.

Alle chirurgen, radiologen en verpleegkundigen die betrokken zijn bij de zorg voor mensen met borstkanker, komen fysiek bij elkaar in het centrum te zitten. Ook de poliklinieken hematologie en oncologie krijgen daar hun plek.

"Alle oncologische patiënten die op het spreekuur komen bij de oncoloog of hematoloog, hebben vanaf dit najaar hun afspraak in het Meander Centrum voor oncologische zorg", zegt internist-oncoloog Christa van Schaik.

Ook de ondersteuningsconsulenten die patiënten helpen bij het vinden van passende ondersteunde zorg, gaan hun spreekuur daar houden. Daarnaast krijgt het centrum een huiskamer waar lotgenoten elkaar kunnen ontmoeten, en een stiltekamer.

De komst van een zogeheten mammapoli werd eind 2019 al aangekondigd, maar liep vertraging op doordat de beschikbare ruimte groter werd. De geplande uitbreiding van het OK-complex in dezelfde vleugel van het ziekenhuis werd verplaatst naar de voorkant.

"Omdat daarmee meer ruimte vrijkwam voor het oncologisch centrum en ook de poli's van hematologie en oncologie wilden aanhaken, is besloten om terug te gaan naar de tekentafel. Vandaar dat het iets langer geduurd heeft", aldus woordvoerder Lillian Gerver.