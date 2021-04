Op een boerderij in Baarn is zondagavond brand uitgebroken in een voormalige mestopslag. De brandweer voorkwam dat het vuur oversloeg naar de boerderij aan de Drakenburgerweg.

De brandweer rukte met meerdere eenheden uit om de brand te blussen. Wat er precies in de mestopslag brandde, is niet bekend.

De boerderij, een beoogde nieuwbouwlocatie, wordt gekraakt. Voor de zekerheid was de politie met meerdere wagens ter plaatse.