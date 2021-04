Door schade aan het skatepark Vathorst is skaten daar niet veilig meer. De politie heeft een losgeraakte metalen plaat met linten afgezet.

Op sociale media werd zaterdagmiddag melding gemaakt van de schade, een loszittende metalen plaat: "Schade aan skatepark Vathorst. Werkt als een kaasschaaf, levensgevaarlijk. Wie komt dit repareren?", luidt de melding.

Omdat de politie in de buurt was in verband met een brandje hebben jongeren de politie direct gewezen op deze situatie. Gezamenlijk hebben de politie en de jongeren het gevaarlijke punt met afzetlint van de politie gemarkeerd.