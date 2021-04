Op de Harskamperweg in Kootwijkerbroek is zaterdagavond een personenauto in brand gestoken en volledig uitgebrand.

De melding kwam omstreeks 23.30 uur bij de meldkamer van de brandweer binnen. Een personenauto stond midden op de rotonde met de Heetweg volledig in de brand.

De brandweer uit Harskamp was snel ter plekke en had het vuur snel onder controle. Het gaat om een auto die vermoedelijk op de rotonde is achter gelaten. De personenauto werd door de brand volledig verwoest. Het verkeersportaal op de rotonde raakte door de vlammenzee eveneens zwaar beschadigd.