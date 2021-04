De politie heeft in Baarn twee cokedealers opgepakt via ex-cocaïnegebruikers. Die zetten de politie op het spoor van in totaal vijf lokale dealers. De politie sms'te met de dealers en kwamen hen zo op het spoor, zo ook de mogelijke dealer Mohammed B. (26).

Volgens de advocaat van B. kan het niet door de beugel dat zijn cliënt tegen de lamp liep bij de verkoop aan twee politiemensen die zich in een Amersfoortse woning als cokegebruikers voordeden. De politie bediende zich van een onrechtmatig middel en maakte zich schuldig aan uitlokking, vond hij. Dat er bij B. thuis een handelsvoorraad cocaïne en zes telefoons werden aangetroffen, deed er hierdoor ook niet meer toe, aldus de verdediging, die de rechtbank om vrijspraak vroeg.

Met het uitlezen van de in beslag genomen mobieltjes van B. en zes andere verdachten van drugshandel die vrijdag terechtstonden, werd het verhaal van de ex-klanten bevestigd. Zo stuurde hij op sommige dagen vierhonderd tot vijfhonderd sms'jes naar contacten over "mooie aanbiedingen", "goed spul" en "snelle levering". Vooral in de aanloop naar het weekend regende het berichten op de telefoons van potentiële kopers.

De Amersfoorter B., die in het wereldje opereerde als 'Chico', hield de kaken stijf op elkaar voor de rechter. De twintigjarige Berkan T. uit Baarn had minder te verbergen. Ook al kende hij de medeverdachte niet, de werkwijze klopte volgens hem wel. "Zo worden drugsklanten opgezocht en zo worden er zaken gedaan. Ik denk dat iedereen dat wel weet. Zelf rommelde ik maar wat aan. Een echte dealer ben ik nooit geweest", zei de Baarnaar.

De officier van justitie verdedigde de inzet van nepkopers met het argument dat zij werden benaderd door de dealers en niet andersom. Hij eiste celstraffen uiteenlopend van een maand tot een half jaar, gelijk aan de tijd dat de verdachten in voorarrest zaten.