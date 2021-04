In een touringcar met daarin 28 kinderen is vrijdagmiddag brand ontstaan. Dat gebeurde op de Loes van Overeemlaan in Leusden. Niemand raakte gewond.

In de touringcar zaten leerlingen van het Alberdingk Thijm College uit Laren. De bus reed net het parkeerterrein van monument Kamp Amersfoort op toen de bus begon te roken. Alle kinderen konden de bus op tijd verlaten.

De brandweer wist de touringcar snel te blussen, maar het voertuig is total loss. De bus is door een berger weggesleept. Een andere bus zal de kinderen weer terugbrengen naar Laren.