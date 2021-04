Een vrouw met een jong kind achter op haar e-bike is vrijdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. Dat gebeurde op de kruising van de Westsingel met Wilde Zwaan in Bunschoten.

Het ongeluk gebeurde vrijdag rond 7.45 uur. Omstanders schoten de vrouw te hulp nadat de auto haar had geschept. De politie was snel aanwezig en verleende eerste hulp. Ambulancemedewerkers namen de zorg over.

Het driejarige kind dat achterop zat, bleef ongedeerd. Hij werd opgevangen in een auto. De jongen kreeg een troostbeer van de politie.

Vanwege het ongeval was de weg tijdelijk afgesloten voor het verkeer.