Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zullen dit jaar in Amersfoort het startsein geven voor de landelijke opening van de Koningsspelen. Dat gebeurt op vrijdag 23 april op Kindcentrum Vlinderslag in de Evertsenstraat in Amersfoort, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

De negende editie van de Koningsspelen hebben het thema ik+jij=wij. Hiermee wordt het belang van samen zijn benadrukt. Het koninklijk paar gaat samen met de Amersfoortse schoolkinderen meedoen aan een quiz over gezond eten en bewegen. Na het startsein bezoekt het paar meerdere sportactiviteiten rondom de school.

"We zijn zeer vereerd dat we het koningspaar mogen ontvangen", reageert directeur Bert Jalving. "Er ging een enorm gejoel op. Echt geweldig. De kinderen zijn echt toe aan iets leuks."

Vanwege het coronavirus is het programma dit jaar aangepast. Zo gaat het Koningsontbijt niet door, zijn ouders en andere toeschouwers niet welkom en vindt het hele programma buiten plaats. Ook worden de spelen kleinschalig georganiseerd en worden klassen niet gemengd. "Iedereen is inmiddels gewend aan zaken als vaste looproutes en het werken in cohorten. Dus dat gaat helemaal goed komen", aldus de directeur.

Kindcentrum Vlinderslag heeft 299 kinderen en ontving in het verleden het vignet 'Bewegen en sport' van de Gezonde School, het kwaliteitskeurmerk voor scholen die werken aan het verbeteren van de gezondheid van hun leerlingen.

De Koningsspelen werden voor het eerst in 2013 gehouden in het kader van de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Het doel van de Spelen is om kinderen in het basisonderwijs en hun ouders te laten zien dat goed ontbijten en actief zijn belangrijk én leuk is.