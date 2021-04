De brandweer is woensdagochtend uitgerukt voor een brand bij een schuur aan de Stationsweg in Woudenberg. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt.

Bij aankomst van de brandweer was het vuur al flink aangewakkerd. Daarom werd gevreesd dat de vlammen zouden overslaan op een naastgelegen schuur.

De brandweer heeft het vuur echter inmiddels onder controle en is aan het nablussen. Het gevaar voor de omliggende gebouwen is hiermee geweken.

Hoe de brand is ontstaan, is nog niet duidelijk.