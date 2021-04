Tinus Koops, voorman van Nederland in Opstand, heeft een streep gezet door zijn eerder aangekondigde fakkeltocht in Amersfoort. De gemeente stond een mars door de stad niet toe.

De tocht tegen het coronabeleid zou woensdag plaats moeten hebben in Amersfoort. Koops meldde de demonstratie maandag aan, nadat hij van de gemeente Utrecht geen toestemming kreeg. De actievoerder was toen nog hoopvol dat de gemeente Amersfoort de fakkeltocht wel doorgang zou laten vinden.

Dinsdag werd duidelijk dat Amersfoort een rondtrekkende stoet door de stad niet ziet zitten. Woordvoerder Iris van Veen gaf eerder aan dat de gemeente nog in overleg was met de organisatie. "Burgemeester Bolsius heeft al meerdere malen aangegeven het recht op demonstratie belangrijk te vinden. Het moet wel in goede banen worden geleid. We zijn nog in gesprek met de organisatie over hoe we dat kunnen doen."

Koops heeft nu dus zelf de stekker uit zijn tocht getrokken. Een demonstratie op één plek, zoals de gemeente voorstelde, vond hij geen optie. De actievoerder is van mening dat hij onrechtmatig wordt behandeld.

"Afgelopen vrijdag mocht Bianca Wagt van Viruswaarheid wel een fakkeltocht lopen vanaf het Lieve Vrouwekerkhof in Amersfoort. Er bestaat zoiets als de Wet gelijke behandeling en een grondrecht om te demonstreren. Beide worden ons ontzegd."

Koops zei eerder zich te beraden op vervolgstappen. "Het probleem is alleen dat als je naar de voorzieningenrechter stapt, er weer 2.400 euro tegenaan moet. De tweede optie is onze beschikking terugtrekken en op persoonlijke titel gaan, net zoals in Baarn is gebeurd. De keuze is aan de gemeente."