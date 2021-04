Op station Amersfoort Centraal is sinds kort een piano te vinden die door iedereen bespeeld kan worden. De piano aan de kant van het Soesterkwartier is daar tijdelijk neergezet, omdat station Almere momenteel een verbouwing ondergaat.

Voor een tijdelijk onderkomen is gekozen voor station Amersfoort. Daarmee is namelijk niet alleen de piano onder de pannen, maar kan de NS ook kijken of er animo voor een definitieve stationspiano in Amersfoort is.

Enkele jaren geleden klonk nog het geluid dat Amersfoort geen stationspiano zou krijgen, omdat het station te klein is. Daar is nu dus geen sprake meer van. "Het formaat van het station maakt voor ons niet uit. Vooral de financiën vormen vaak een brug om zo'n piano neer te zetten", zegt NS-woordvoerder Elvira van der Vis.

De NS beheert de treinstations en daarmee dus ook de piano's die daar te vinden zijn. "Als de piano in Amersfoort bevalt, gaat de NS contact zoeken met de gemeente om een definitieve piano neer te zetten", zegt ze.

"We hebben verschillende medewerkers die in Amersfoort werken of die daar komen." Die medewerkers zullen de komende tijd gaan kijken hoe vaak de piano bespeeld wordt.