Amersfoort staat op vrijdag 7 mei stil bij het feit dat 76 jaar geleden de stad werd bevrijd van de Duitse overheersing. In het kader hiervan vindt er in het Openluchttheater Amersfoort een groots concert plaats onder muzikale begeleiding van de Konrad Koselleck Big Band.

Ook zal cabaretier Vincent Bijlo deze avond vertellen over het Amersfoort van 1945. Bijlo neemt de kijkers mee naar 7 mei 1945 en vertelt over de lange weg die naar de vrijheid leidde.

Wat gebeurde er bijvoorbeeld boven de lunchroom van bakker Vonk aan de Langestraat 87? Waarom zetten de nazi's een pop van stro op de tweede omloop van de Onze Lieve Vrouwetoren? Waarom vielen er bommen in de Ligusterstraat en stond het water rondom de stad aan het begin van de oorlog tijdens de evacuatie kniehoog?

Zangeres Ellen ten Damme, muzikant Wudstik en rapper Monnik delen ook herinneringen met het publiek. Bij het concert komen bezoekers en kijkers door theater en muziek dichtbij thema's als vrijheid, vrede, vijanden, vrienden, vertrouwen, verzet en de bevrijding van Amersfoort en Nederland.

Oorspronkelijk stond dit evenement gepland voor 75 jaar bevrijding in 2020, maar door de coronacrisis ging er een streep doorheen. Het optreden van 7 mei wordt vanaf 19.45 uur live uitgezonden en is via het internet te bekijken. Afhankelijk van de maatregelen kan er beperkt publiek in het Openluchttheater Amersfoort aanwezig zijn.