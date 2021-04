De bouw van in totaal bijna zeshonderd woningen in het Hoefkwartier in Amersfoort dreigt vertraging op te lopen. Volgens de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) heeft de gemeente Amersfoort niet duidelijk gemaakt wat de gevolgen van de bouw voor het milieu zijn.

De kritiek van de Commissie m.e.r. heeft betrekking op procedures rond de ontwikkeling van de Lichtpen (98 woningen) en de Kop van de Hoef (500 woningen).

Volgens Manolito Buth, woordvoerder van de gemeente Amersfoort, loopt de papierwinkel rond de Lichtpen en de Kop van de Hoef hierdoor twee maanden vertraging op. "Dat betekent overigens niet automatisch dat de oplevering van de projecten ook twee maanden vertraging oploopt." Ook heeft de vertraging volgens de gemeente geen invloed op alle andere projecten in het Hoefkwartier.

Die nieuwe woningen, veelal appartementen, komen in een gebied dat nu nog vooral bedrijventerrein is. Een aantal van de huidige bedrijfspanden is inmiddels omgebouwd tot wooncomplex. Een van deze panden is het voormalig Schuitemakantoor aan de Lichtpenweg. Andere delen worden gesloopt om nieuwe complexen neer te zetten.