Amersfoort krijgt een nieuwe Aziatische supermarkt in de stad. Supermarktketen Amazing Oriental opent dinsdag een vestiging in winkelcentrum Oppidium.

De supermarkt zal de plaats van sportwinkel Telstar innemen op de tweede verdieping. Daarnaast opent Amazing Oriental ook een snackcorner.

Amazing Oriental is in 1986 opgericht in Amsterdam. De supermarktketen telt in Nederland inmiddels 22 vestigingen.