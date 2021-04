De overdracht van Kamp Amersfoort aan het Rode Kruis in 1945 wordt dit jaar op maandag 19 april herdacht met een virtuele herdenking. Het programma bestaat onder meer uit muziek, een documentaire, de registratie van ingezonden rozen en persoonlijk geschreven kaarten en een live speech.

Tijdens de uitzending wordt het nieuwe ondergrondse museum van 1.100 vierkante meter live in gebruik genomen, door onder anderen een oud-gevangene van het kamp, de 97-jarige Arie van Houwelingen.

In Kamp Amersfoort aan de Laan 1914 in Leusden hebben 47.000 mensen gevangen gezeten. Het betrof een zeer diverse groep gevangenen, zoals verzetsstrijders, Joden, communisten, (vermeende) criminelen, Jehova's getuigen, Amerikaanse staatsburgers, Sovjet-krijgsgevangenen en mannen die als dwangarbeider in de Duitse oorlogsindustrie werden ingezet.

In het kamp heerste een streng regime van honger, dwangarbeid en mishandeling. In totaal zijn 650 mannen omgekomen, waarvan er 383 rond het kamp zijn geëxecuteerd. Daarmee is Kamp Amersfoort de grootste executieplek van de Tweede Wereldoorlog in Nederland.

Belangstellenden die ten behoeve van de herdenking een roos willen laten leggen of een kaart met persoonlijke tekst willen sturen, kunnen terecht op de site van Kamp Amersfoort. De herdenking begint om 14.15 uur en is vanaf 14.00 uur te volgen.