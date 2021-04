Het college van burgemeester en wethouders van Amersfoort bestrijdt dat aan de Europese spoorsubsidie, die nodig is voor het afbouwen van de westelijke rondweg, voorwaarden zijn verbonden over het laten rijden van extra treinen. Dat zegt het college in reactie op een bewonerspetitie tegen de aanvraag.

De ruim duizend ondertekenaars zijn bang dat de door spoorbeheerder ProRail aangevraagde bijdrage uit het fonds Connecting Europe Facility (CEF) leidt tot meer goederentreinen door Amersfoort. Vooral de toename van gevaarlijke stoffen over het spoor baart de petitie-indieners zorgen.

Volgens het Amersfoorts college is de gevraagde subsidie vanuit Europa enkel bedoeld om knelpunten in de infrastructuur op te lossen, zoals onveilige spoorovergangen of verouderde spoorwegemplacementen.

"Amersfoort ligt aan een treinroute voor goederenvervoer. Deze routes worden niet gekozen op basis van de lokale inzet voor veiligheid", zegt woordvoerder Sonja Kloppenburg.

"Gemeenten langs doorgaande treinroutes zouden voor een onmogelijk dilemma staan als ze de groei van goederenvervoer konden weren door onveilige overgangen in stand te houden. Minder overlast of minder ernstige ongevallen? Gelukkig is hier geen sprake van. Onze keuze voor een veilige overgang is dus enkel en alleen een keus voor minder vermijdbare ongevallen."

ProRail-woordvoerder Willem van Ewijk zegt: "Het CEF, waar wij nu in de subsidieaanvraag een beroep op doen, is bedoeld om de ontwikkeling en aanleg van duurzame en innovatieve infrastructuur te bevorderen. Het is dus niet zozeer bedoeld om groei van het goederenvervoer te stimuleren, en groei van het aantal goederentreinen is ook zeker geen voorwaarde voor het toekennen van de subsidie. De Connecting Europe Facility spreekt ook expliciet over reizigersvervoer."