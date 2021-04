Autobezitters ontvangen ondanks hun ontheffing voor de autoluwe binnenstad in Amersfoort toch waarschuwingen dat ze een bekeuring kunnen krijgen. De gemeente erkent dat het systeem nog wat administratieve fouten kent en is druk bezig om die te corrigeren.

De camera's aan de Weverssingel en Bloemendalsestraat registreren sinds de invoering van de maatregelen begin dit jaar alle kentekens van passerende auto's. 'Zwartrijders' die zonder ontheffing toch het centrum inrijden, krijgen na registratie een waarschuwing en later een bekeuring op de mat. Automobilisten met ontheffing moeten eruit worden gefilterd, zodat ze geen waarschuwing ontvangen.

Een aantal ontheffingshouders is in bezwaarprocedures verwikkeld met het gemeentelijke bureau Handhaving. Gedupeerden worden weer doorverwezen naar het bedrijf ParkeerService, dat de betreffende administratie doet voor de gemeente.

Kentekens van autobezitters blijken niet in alle gevallen goed geadministreerd in het systeem, waardoor de camera's ze niet herkennen als ontheffingshouders. "Er gaan af en toe administratief nog dingen mis, waardoor mensen een verkeerde brief krijgen. We begrijpen dat dat voor die mensen heel frustrerend is, maar we zijn momenteel heel druk met uitzoeken wat er precies fout gaat en zullen dat corrigeren. Het is een ingewikkelde klus, die bij de start van zo'n ingewikkeld proces hoort", aldus een woordvoerder van de gemeente.

Over het algemeen werken de maatregelen volgens de gemeente echter goed. "Langzamerhand wordt het doel zichtbaarder: minder blik in de stad, zoals op 't Havik en de grachten."