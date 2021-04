De politie heeft vrijdagmiddag gezocht naar twee verdachten die op de A1 bij Amersfoort hun auto parkeerden en te voet op de vlucht sloegen. De mannen zouden betrokken zijn geweest bij een woninginbraak.

Politiewoordvoerder Hilde Bakker kan met het oog op het lopende onderzoek weinig kwijt over de zoektocht, maar laat wel weten dat de mannen achtervolgd werden na een woninginbraak rond 15.10 uur aan de Burgemeester de Widtstraat in de wijk Zonnehof in Amersfoort.

Volgens een ooggetuige parkeerden de mannen hun auto tijdens de achtervolging op een vluchtstrook bij de A1 en hadden zij een grote boodschappentas bij zich.