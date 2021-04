Stichting Wandelnet organiseert donderdag vanuit Amersfoort een estafette voor thuiswerkers op de Wandel tijdens je Werk-dag. Demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) is de wandeling gestart en heeft het estafettestokje via een video aan Wandelnet-directeur Ankie van Dijk doorgegeven.

De directeur liep vervolgens met wethouder Hans Buijtelaar van de gemeente Amersfoort een stuk van een zogenoemde 'walking meeting route', ofwel een weetingroute. Dit zijn routes die speciaal uitgestippeld zijn voor werknemers die wandelend willen vergaderen. Het zijn dan ook routes over rustige paden en straten. Aan wie Van Dijk het stokje heeft overgedragen, is niet bekend.

Iedereen kan een willekeurige route starten en vervolgens het estafettestokje digitaal overdragen aan een ander. Een afbeelding van het estafettestokje is te downloaden op de website van Stichting Wandelnet.

Deelnemers wordt gevraagd een post (met bijvoorbeeld de foto van het estafettestokje) op sociale media te plaatsen met de vermelding "Ik doe mee met de Wandel tijdens je Werkdag-Estafette. Ik geef het stokje door aan @[tag naam]". Mensen die getagd worden kunnen vervolgens de estafette doorzetten.

De stichting kwam op het idee voor een estafettewerkwandeling doordat wandelen enorm populair is geworden vanwege het vele thuiswerken als gevolg van de coronamaatregelen. De organisatie wil "heel Nederland in beweging proberen te krijgen; alle werkers, of ze nu thuis werken of buitenshuis".

Veel thuiswerkers maken ook gebruik van de app Ommetje van de Hersenstichting. Die hield met Wandelnet in maart de Ommetje Bedrijven Challenge. Bedrijven konden punten verdienen door deelnemende werknemers. Professor Erik Scherder van de Hersenstichting maakt donderdag de eerste winnaars van die challenge bekend.