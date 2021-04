In de Leusderweg in Amersfoort komt een zogenoemde spaarpaal. Over de bekende winkelstraat wordt vaak te hard gereden. In plaats van de automobilisten te beboeten, beloont de spaarpaal mensen die zich wel aan de maximumsnelheid van 50 kilometer per uur houden.

"De paal wordt vanaf 1 mei geplaatst. Hij komt ter hoogte van huisnummer 231 aan de rechterkant, gezien vanaf het Borneoplein", zegt Joyce Huurman, een van de initiatiefnemers.

"We willen aandacht vragen voor de snelheid waarmee op de Leusderweg wordt gereden. Mensen rijden hier te hard, veroorzaken ongelukken, houden te weinig afstand… Het is echt een drama. Dat komt doordat de Leusderweg vaak wordt gezien als verlengstuk van de snelweg."

Iedereen die straks over de Leusderweg rijdt, kan meesparen. De spaarpaal registreert de snelheid en voegt een bedrag toe aan de spaarpot voor elke automobilist die zich aan de snelheid houdt. Als je te hard rijdt, krijg je geen boete. Tenzij je door controleurs van de politie wordt gezien. De spaarpaal is dus geen flitspaal.

"De spaarpaal stond al eerder in andere steden, waar de gemiddelde snelheid tot wel 22 procent afnam. We hopen dat dit ook aan de Leusderweg gaat lukken. Vijf weken na plaatsing wordt de proef beëindigd." Na de proef wordt gekeken of de paal ook op andere plekken in Amersfoort wordt geplaatst.