Burgemeester Lucas Bolsius vindt net als een aantal collega-burgemeesters van de grote steden dat de terrassen weer open kunnen. Volgens de burgemeester is de Amersfoortse horeca er klaar voor om op verantwoorde manier de tafels en stoelen buiten te zetten.

Bolsius sluit zich aan bij de oproep van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema om de druk op de parken, pleinen en plantsoenen te verminderen door de terrassen te openen.

Door het lenteweer zoeken steeds meer mensen de buitenruimte op. Heropening van de horeca kan de toeloop verspreiden, zo is de gedachte. Ook het Veiligheidsberaad, waarin de voorzitters van de 25 veiligheidsregio's zitten, is voorstander van versoepelingen in de horeca.

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam zei dat het ook een goed idee is om de dierentuinen weer te openen. Op dat punt heeft Bolsius zich nog niet uitgesproken, laat gemeentewoordvoerder Iris van Veen weten.

In februari besloot Amersfoort dat cafés en restaurants bij de heropening hun terrassen mogen uitbreiden om een deel van de gemiste inkomsten op te vangen.