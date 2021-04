Een brand is zaterdagmiddag uitgebroken aan de Utrechtseweg in een GGZ-instelling in Amersfoort. De aanleiding voor de brand bleek een stofzuiger te zijn.

De brand brak uit rond 13.40 uur en is ontstaan in een stofzuiger. Er vielen geen gewonden. Volgens een woordvoerder van de brandweer wisten medewerkers van de instelling de brand zelf te blussen.

De brandweer kwam later ter plaatse en heeft de ruimte gecontroleerd en geventileerd.