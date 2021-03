Negen verdachten van drugshandel zijn maandag in Amersfoort opgepakt. Het gaat om Amersfoorters in de leeftijd van 19 tot 23 jaar. Vier van hen zitten nog vast. Bij de aanhoudingen werden auto's en telefoons in beslag genomen.

De arrestatiegolf is volgens de gemeente Amersfoort het resultaat van de gezamenlijke aanpak in het project Straatwaarde(n). De politie, de lokale overheid, het Openbaar Ministerie (OM), hulpverleners en jongerenwerkers werken samen om drugscriminaliteit onder jongeren te bestrijden.

Het project Straatwaarde(n) leidde in de afgelopen twee jaar tot meerdere aanhoudingen van jonge drugsdealers in de stad. Soms gebeurde dat op heterdaad, maar in de meeste gevallen werden ze na het vaststellen van hun betrokkenheid bij de handel in drugs thuis van hun bed gelicht.

De interventies zijn volgens de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius van groot belang voor een veilig klimaat onder de jeugd.

"Ik wil ook voor onze jongeren een veilige stad waarin zij zich kunnen ontwikkelen en optimaal voorbereiden op hun toekomst", aldus de burgemeester. "Binnen de aanpak Straatwaarde(n) richten we ons samen met de partners dan ook niet alleen op aanhoudingen en arrestaties van jongeren die zich met drugcriminaliteit bezighouden. We zetten ook in op preventie, bijvoorbeeld door jonge kinderen weerbaar en bewust te maken van criminaliteit en de gevolgen daarvan."