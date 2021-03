Diverse politie-eenheden zijn maandagavond opgeroepen om te ondersteunen bij een mogelijk steekincident op de Willem van Otterloostraat in Amersfoort.

Omstreeks 23.45 uur kreeg de politie een melding binnen over het incident. De plaats van het incident werd afgezet en de politie is een onderzoek begonnen.

Naast meerdere politie-eenheden kwamen er ook een hondengeleider en een ambulance ter plaatste.

Het is nog onbekend wat er precies is gebeurd. In de woning zou vermoedelijk een ruzie hebben plaatsgevonden.

Het is ook niet duidelijk of er ook daadwerkelijk gestoken is, omdat er geen slachtoffer is aangetroffen.