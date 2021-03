Het incident van woensdag op de parkeerplaats bij de Sligro in Amersfoort waarbij een vuurwapen zou zijn gezien, heeft volgens de politie te maken met een conflict tussen twee personen. Er is nog niemand aangehouden.

De politie zette woensdag een helikopter in, nadat duidelijk was geworden dat er mogelijk een vuurwapen in het spel was bij een botsing tussen twee personenauto's. De botsing gebeurde op de parkeerplaats van de Sligro.

Of de bestuurders elkaar al kenden en vóór de aanrijding al een conflict hadden, is nog onbekend.

Meerdere politie-eenheden kwamen ter plaatse ter hoogte van de Basicweg en de Cobolweg op bedrijventerrein De Hoef. De politie omsingelde korte tijd een naburig pand en stond paraat met een arrestatieteam.