De nieuwe publiekscampagne van Amersfoort 'Daar doe ik het voor' moet eraan bijdragen dat inwoners zich aan de coronamaatregelen blijven houden.

De gemeente start de campagne omdat steeds meer mensen de coronamaatregelen beu zijn en de regels lang niet overal meer zo goed worden opgevolgd.

Amersfoort komt daarom met een 'positieve' campagne waarin Amersfoorters in één zin vertellen waarom ze zich aan de coronamaatregelen houden, bijvoorbeeld omdat het aantal besmettingen dan afneemt of omdat versoepelingen dan weer mogelijk worden.

De campagne is te zien op de tien billboards in Amersfoort, waarop eerder de verkiezingsposters voor de Tweede Kamerverkiezingen hebben gehangen. Daarnaast komen er berichten op sociale media en het lokale huis-aan-huisblad. Eerder werd een dergelijke campagne in Amsterdam bedacht en uitgevoerd.

Amersfoort gaat in de binnenstad ook gastheren en -vrouwen inzetten, omdat het steeds drukker wordt in de binnenstad, ook al zijn de terrassen nog dicht en de winkels nog maar beperkt open. De gastheren en -vrouwen moeten de doorstroom op gang houden en zorgen dat bezoekers hun fietsen in stallingen of elders neerzetten zodat er meer ruimte overblijft voor voetgangers.