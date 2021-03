Zoals het er nu naar uitziet, wordt eind 2023 een nieuw schoolgebouw in de Laakse Tuinen in de Amersfoortse wijk Vathorst in gebruik genomen. De bouw start volgend jaar.

De basisscholen DOK12 en Boulevard410 zijn op dit moment druk bezig met de voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw.

Beide scholen, tijdelijk gehuisvest in de VeenCampus nabij winkelcentrum Vathorst, zouden al in 2012 een nieuw schoolgebouw betrekken. Door stagnatie in de woningbouw werd de nieuwbouw uitgesteld.

DOK12 trok in de tussenliggende jaren in bij het Vathorst College in het ICOON-gebouw. Doordat deze school voor middelbaar onderwijs echter snel groeide, keerde DOK12 weer terug naar de VeenCampus.

Het nieuwe schoolcluster bestaat uit basisschool DOK12, met circa 265 leerlingen, en Boulevard410, een basisschool voor speciaal onderwijs met circa 230 leerlingen, twee gymzalen en ruimte voor kinderopvang.