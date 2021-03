De politie in Amersfoort heeft in februari 216 bekeuringen uitgeschreven aan mensen die de avondklok hebben overtreden. Dat staat in de update over coronagerelateerde zaken aan de gemeenteraad.

In dezelfde maand schreven agenten nog eens 23 boetes uit voor het overtreden van de coronamaatregelen, waaronder afstand houden, groepsvorming, mondkapjesplicht in de publieke ruimte en in het personenvervoer en verbod op alcoholverkoop na 20.00 uur. Daarnaast heeft de politie 43 waarschuwingen uitgedeeld.

In januari schreef de politie 106 bekeuringen uit voor het overtreden van de avondklok, maar dat was slechts in acht dagen tijd. De avondklok ging op 23 januari in.