De strafzaak tegen de 32-jarige Leidenaar Olivier van de G. begint vrijdagochtend in de Haagse rechtbank. Het Openbaar Ministerie (OM) is ervan overtuigd dat de man verantwoordelijk is voor ontucht met en de dood van Esmee (14) uit Hazerswoude-Rijndijk.

Het gaat om een voorbereidende zitting (pro forma), de rechter bespreekt de zaak vandaag nog niet inhoudelijk. Wel laat de officier van justitie weten wat de stand is van het politieonderzoek naar de dood van het meisje. Ook mogen het OM en de advocaten van Van de G., Job Knoester en Christiaan Kwint, onderzoekswensen indienen bij de rechtbank. Verdacht van ontucht De Leidenaar wordt niet alleen verdacht van ontucht, maar ook van doodslag óf moord. Ook zou hij het meisje na haar dood op zijn rug hebben getild en tegen een boom hebben neergelegd, om haar vervolgens nog een keer te verplaatsen, maar dan met haar eigen fiets. Volgens het OM doodde Van de G. Esmee in zijn woning, en wiste hij daarna zijn sporen. Het meisje werd op oudejaarsdag iets voor 9.30 uur door een passant dood gevonden aan de Melchior Treublaan in Leiden. Van de G. en Esmee kenden elkaar ruim een jaar. In die periode pleegde hij ontucht met haar, is de verdenking.