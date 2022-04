Matrassen, bankstellen, oude fietsen of bouwafval. De hoeveelheid illegale afvaldumpingen is vorig jaar genormaliseerd, maar nog altijd te hoog, erkent de gemeente.

Inwoners van Zwammerdam deden tegenover het AD hun beklag over het illegale dumpen van afval in de polder bij dat dorp. ,,Ik kan er heel slecht tegen als er dan weer een setje oude autobanden ligt, een vrachtje puin of laatst nog een wasdroger in de sloot. Gewoon asociaal als je zoiets doet”, zei Dammenaar Herman de Jong eerder deze week.

De gemeente probeert het probleem door middel van voorlichting, handhaving en het zo goed mogelijk schoon houden van de buitenruimen binnen de perken te houden. Maar met name in coronatijd dumpte men erop los, blijkt uit cijfers van de gemeente. In 2019 werden 1811 dumpingen gedaan. Dan gaat het om huisraad als banken en stoelen, maar ook oude fietsen, bouwafval of zelfs drugsafval. In 2020 kwamen er 2620 meldingen binnen, in 2021 waren het er 1865. Enigszins genormaliseerd, maar nog altijd te hoog, zegt een woordvoerder van de gemeente.

Prenten uitdelen doet Alphen ook. De laatste vijf jaar werden er elk jaar steeds tussen de 120 en 175 boetes uitgedeeld. In 2022 zijn er tot nu toe zes uitgedeeld.

Alphen