Bij een kleinschalige houderij in Nieuwerbrug is onder eenden vogelgriep (H5) vastgesteld. Om verspreiding van het virus te voorkomen worden de circa 220 eenden en kippen geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het gaat waarschijnlijk om de hoogpathogene variant, meldt het ministerie van Landbouw. Van deze variant worden vogels ernstig ziek en kunnen ze overlijden, maar mensen hoeven niet ernstig ziek te worden.

Vervoersverbod

Om welke houderij het gaat is niet bekendgemaakt. In het gebied van 3 kilometer rond de besmette locatie liggen geen pluimveebedrijven. In de 10 kilometer zone van deze locatie liggen 6 andere pluimveebedrijven. Voor deze zone geldt per direct het vervoersverbod.

"Helaas weer een melding van een uitbraak van vogelgriep", reageert landbouwminister Staghouwer in een persbericht. "Hoe groot of klein een uitbraak ook is, achter elke melding gaan houders, hun gezinnen, en dieren schuil. Voor hen is dit zeer ingrijpend en ik leef met hen mee. Het streven is om uitbraken zoveel als mogelijk te voorkomen en verspreiding tegen te gaan. Daar blijven we ons de komende periode voor inzetten."