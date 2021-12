Wie op Eerste Kerstdag nog even snel naar de supermarkt moet voor een vergeten bakje champignons bij de gourmet, moet goed z'n best doen in het Groene Hart. Veel supers in de regio zijn zaterdag dicht.

Steeds meer supermarkten in het land openen hun deuren op 25 december, zo blijkt uit cijfers van Openingstijden.nl, geanalyseerd door databureau LocalFocus. Het gaat om bijna de helft van de supers. Vorig jaar was dit nog 40 procent en vijf jaar geleden 20 procent.

Maar in het Groene Hart blijven veel supermarkten dicht. Volgens de cijfers zijn alle supermarkten in Alphen, Gouda, Nieuwkoop, Bodegraven-Reeuwijk, Woerden, Oudewater, Krimpenerwaard en Waddinxveen op Eerste Kerstdag gesloten. In Zuidplas en De Ronde Venen zijn er maar liefst vier supers open, in Kaag en Braassem twee en in Montfoort één.

Op Tweede Kerstdag is boodschappen doen in het Groene Hart een stuk makkelijker. Die dag is in bijna alle gemeenten van het gebied minstens de helft van de supers open. Alleen Krimpenerwaard steekt schril af tegen de rest. Daar zijn slechts twee supers, en daarmee 15 procent van het totaal in de gemeente, aanstaande zondag open.