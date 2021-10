Politie Kaag en Braassem heeft gisteravond bij Woubrugge een bestelbus in beslag genomen en een rijverbod opgelegd. Een paar uur later is dezelfde bestuurder door de politie in Alphen met hetzelfde gepakt, dit maal op de scooter.

Een 41-jarige bestuurder uit Oestgeest reed op de Vierambachtsweg met een ongeldig rijbewijs en weigerde de medewerking aan bloedafname laat de politie Kaag Braasem via Twitter weten.

Een paar uur later komt politie Alphen met een reactie op datzelfde bericht via Twitter met een vervolg van het verhaal. Dit keer is de bestuurder met een snorscooter gepakt. Zo laten zij weten.

"Met proces verbaal rijden tijdens rijverbod, weigering bloedproef en rijden onder invloed mocht hij na een paar uur met een nieuw rijverbod van 24 uur weer weg."

De bestuurder testte later ook positief op diverse soorten drugs via een speekseltest.