De Alphense Reddingsbrigade wil het pand aan de Sportlaan uitbreiden.

Sinds februari 2019 huurt de Alphense Reddingsbrigade een pand aan de Sportlaan in Alphen. Omdat het pand in slechte staat verkeerde is het helemaal gestript. De werkzaamheden aan het pand zijn inmiddels in volle gang. Momenteel wordt de ruimte al deels gebruikt voor opslag, maar het moet meer worden dan dat. De Alphense Reddingsbrigade heeft plannen om het pand uit te breiden, zodat het ook voor diverse activiteiten gebruikt kan worden.

"Met het uitbreiden van het pand kunnen we niet alleen ons materiaal kwijt in de opslag, maar kan het ook functioneren als een uitvalsbasis voor de oefeningen, trainingen en lessen die wij geven.", zegt Jeroen Bus, vicevoorzitter van de Alphense Reddingsbrigade.

Voor het uitbreiden van het pand wacht de Alphense Reddingsbrigade nog wel op toestemming van de gemeente, die de vergunning moet verlenen.

De Alphense Reddingsbrigade is een organisatie die volledig draait op vrijwilligers en is volledig afhankelijk van giften en ondersteuning van lokale bedrijven in geld of materiaal.