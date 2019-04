De politie is op zoek naar getuigen die in de nacht van vrijdag op zaterdag gezien hebben dat een zilvergrijze Audi A1 aan de Thailandsingel geparkeerd werd. Het betreft een gestolen auto.

De auto werd rond 3.40 uur achtergelaten, laat de politie via Facebook weten. De auto was eerder die middag in Amsterdam gestolen.

De politie komt graag in contact met getuigen die iets verdachts hebben gezien en meer informatie hebben over de mogelijke verdachte of verdachten.